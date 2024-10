Wiederbetätigung: Ermittlungen gegen ehemaligen Aloisianum-Schüler

Ein mutmaßlicher Übergriff auf eine Mitschülerin bei der Italien-Woche des Privatgymnasiums Aloisianum hatte für vier Burschen des sechsten Jahrgangs Konsequenzen: Sie wurden der Schule verwiesen. Die Vorwürfe beschäftigen seither auch die Ermittlungsbehörden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich gegen einen Beschuldigten der Verdacht, dass dieser in einem weiteren Fall straffällig geworden sein könnte. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft (StA) Linz, Reinhard Huemer-Steiner den OÖN bestätigte, wird gegen den Burschen zusätzlich wegen Wiederbetätigung ermittelt.

Bei Befragungen sei mehrmals erwähnt worden, dass einer der Verdächtigen einschlägige Videos und Bilder in sozialen Medien veröffentlicht hätte. Zudem soll er NS-Devotionalien und einschlägige Bilder besessen haben. "Die Erhebungen dazu laufen seit Mitte September", hieß es von der StA.

Anlass der Ermittlungen sind nicht nur Aussagen von Befragten, sondern auch ein Screenshot der Social-Media-App Snapchat. Darauf sei zu sehen, wie ein junger Mann mit nachträglich eingefügter Soldatenmütze seinen Arm hebe. Das Gesicht des abgebildeten Mannes sei allerdings unkenntlich.

Überwachungsvideo aus Italien

Das Privatgymnasium Aloisianum am Linzer Freinberg war im Mai dieses Jahres in die Negativschlagzeilen geraten. Eine Gruppe von Schülern der sechsten Klassen soll eine 15-jährige Mitschülerin bei der traditionellen Schulwoche im italienischen Assisi zu ins zu sich ins Hotelzimmer getragen haben. Dort hätten sie ihre Mitschülerin eingesperrt und sie aufgefordert, sie zu massieren, so der Vorwurf. Dabei soll die 15-Jährige massiv unter Druck gesetzt worden sein.

Mehr zum Thema: Belastende Chatnachrichten nach Übergriff auf Schulwoche in Italien

Bei ihren Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Linz unter anderem auf ein Überwachungsvideo gestoßen. Dieses wurde daraufhin bei den italienischen Behörden angefordert. Das Video, aufgenommen im Eingangsbereich des Hotels, soll zeigen, wie die Burschen das Mädchen packen und wohl gegen ihren Willen in das Hotel tragen. Die 15-Jährige vertraute sich danach einer Lehrerin an.

"Haben konsequent reagiert"

Jene Schüler, die an dem Vorfall beteiligt gewesen sein sollen, mussten die Heimreise antreten. Die Schulleitung entschied danach, vier mutmaßlich Beteiligte zu suspendieren. Die betroffenen Burschen, die 16 bzw. 17 Jahre alt sind, besuchen nun seit diesem Schuljahr neue Schulen an verschiedenen Standorten in Oberösterreich.

Dass nun, Monate, nachdem die vier in die sogenannten „Assisi-Affäre“ verwickelten Schüler der Schule verwiesen wurden, bei einem einschlägige Fotos mit NS-Inhalten gefunden wurden, würde nur bestätigen, dass die Vorgangsweise des Aloisianums richtig gewesen sei, sagt Alois Froschauer, Obmann-Stellvertreter des Trägervereins des Kollegiums Aloisianum. "Wir haben konsequent reagiert und damit klar gemacht, dass Gewalt und ganz besonders nationalsozialistische Tendenzen an unserer Schule keinen Platz haben."

Für die Schule ist die Sache abgeschlossen

Im Zuge der Aufarbeitung der Vorfälle wird in der Schule auf Prävention gebaut. Diese Woche wird das Zentrum für Ignatianische Pädagogik (ZIP) aus Ludwigshafen in Linz sein, um das Lehrpersonal sensibler für Zeichen von Schülerinnen und Schülern zu machen, die möglicherweise mit Übergriffen oder Gewalt konfrontiert sind. "Wir wollen wissen, was wir präventiv alles machen können, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden", sagt Froschauer und spricht von einem "Schutzkonzept", das so erarbeitet werde. Seinen Worten nach ist die Sache für die Schule abgeschlossen. In der vom Vorfall betroffenen 7. Klasse sei man bemüht, wieder einen gemeinsamen Weg zu finden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper