Wieder zahlreiche Unfälle mit betrunkenen Autofahrern

Auch in der Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester führt die oberösterreichische Polizei Planquadrate im Kampf gegen betrunkene und durch Drogen beeinträchtigte Verkehrsteilnehmer durch. Vergangenes Wochenende gab es wieder einiges für die Gesetzeshüter zu tun.

Am Sonntag gegen 8.30 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Auto im Bezirk Gmunden auf der B166 in Bad Goisern Richtung Hallstatt unterwegs. Dabei überholte er in riskanter Weise mehrere Fahrzeuge und konnte sich plötzlich nicht mehr gefahrlos in den Verkehr einordnen, sondern musste links an einer Verkehrsinsel vorbeifahren.

Polizeibeamte aus Bad Goisern, die dort gerade Lasermessungen durchführten, versuchten, den Fahrer anzuhalten. Dieser bog auch tatsächlich in Richtung Parkplatz ein, stieg aber schließlich voll aufs Gas und fuhr davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den Lenker vor dem Einfahrtsschranken in Hallstatt stoppen. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 36-Jährige gar keinen Führerschein besitzt. Eine amtsärztliche Untersuchung zeigte, dass der Mann Suchtgift konsumiert hatte. Er wurde wegen zahlreicher Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Passant verfolgte Alkolenker

Auf einem Feld im Bezirk Braunau endete die Flucht eines betrunkenen Autofahrers aus dem Innviertel. Der 57-Jährige war am Freitag am späten Abend auf der Oberinnviertler Straße von Feldkirchen bei Mattighofen kommend Richtung Aschau unterwegs. An der sogenannten Molkereikreuzung prallte er plötzlich gegen eine Böschung.

Ein nachkommender Autofahrer forderte den 57-Jährigen auf, anzuhalten. Doch dieser setzte seine Fahrt einfach fort, fuhr quer über die Straße in ein Feld und über die Feldkirchner Straße in einen weiteren Acker. Der Passant, der den 57-Jährigen verfolgt hatte, brachte ihn zum Anhalten und hinderte den Mann auch, weiterzufahren. Der 57-Jährige wurde verletzt ins Spital eingeliefert, ein Alkotest ergab 2,06 Promille, der Führerschein wurde ihm abgenommen.

Im Bezirk Freistadt ist ein betrunkener Autofahrer gegen die Mauer eines Hauses geprallt. Der 32-jährige Mühlviertler war am Samstag gegen 2.30 Uhr auf der Perger Straße unterwegs, als er in der Ortschaft Lanzenberg die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen die Mauer geschleudert wurde. Der Lenker wurde verletzt ins Spital eingeliefert. Der Alkoholtest ergab 1,86 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.

Pkw überschlug sich

Am späten Freitagabend verlor eine erst 18 Jahre alte Autofahrerin auf der B148 in St. Peter am Hart im Bezirk Braunau die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam rechts von der Fahrbahn ab, der Wagen überschlug sich und kam seitlich zu liegen. Die Jugendliche wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Straße war während des Einsatzes gesperrt. Die 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort ergab der Alkotest einen Wert von 0,9 Promille. Auch der Führerschein der jungen Frau wurde eingezogen.

