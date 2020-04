Wieder tödlicher Motorradunfall: Zwei Biker starben in Waizenkirchen

Zwei Todesopfer forderte gestern Nachmittag ein Frontalzusammenstoß zweier Motorradfahrer auf der Eferdinger Straße (B129) in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen).

Der 53-jährige Christian S. (53) aus Traun (Bezirk Linz-Land) war auf seinem Motorrad in Richtung Peuerbach unterwegs. Gegen 16.10 Uhr versuchte er im Ortsbereich Oberviehbach einen vor sich fahrenden Lkw mit Anhänger zu überholen. Dabei dürfte der 53-Jährige den entgegenkommenden 30-jährigen Bernhard G. aus Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) übersehen haben, der ebenfalls auf einem Motorrad unterwegs war. Die beiden Männer stießen mit ihren Zweirädern frontal zusammen und wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Video: Zwei Motorradfahrer bei Frontalzusammenstoß gestorben

"Als wir eingetroffen sind, haben wir ein Motorrad im Feld liegend gesehen. Dann war da noch ein Motorrad unter einem Anhänger von einem LKW, das gebrannt hat. Die Polizei und die Rettung waren schon vor Ort", sagt Georg Sandberger, Einsatzleiter der Feuerwehr Unterheuberg. Beide Motorräder brannten völlig aus.

Vier Feuerwehren, Rettungsdienst, Notarzt und Notarzthubschrauber sowie die Polizei standen im Großeinsatz. Die Eferdinger Straße (B129) musste für rund zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Dritter Toter seit Donnerstag

Erst am Donnerstag verunglückte, wie berichtet, ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Oberkappel (Bezirk Rohrbach) bei einem Überholversuch in Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding) tödlich. Damit starben in Oberösterreich innerhalb von 24 Stunden drei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen. (jsz)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.