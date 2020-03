Wieder Seniorin bestohlen: Polizei warnt vor Betrügern

Die Seniorin fiel auf Betrüger herein, die vorgaben, von der Kriminalpolizei zu sein und ihre Wertgegenstände vor einer Einbrecherbande sicherzustellen. Ein Täter mit auffällig deutschem Akzent rief die betagte Frau am Dienstagnachmittag an, gab sich als Polizist aus und warnte sie vor Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft. Einige der Kriminellen seien schon geschnappt, ein bewaffneter Mann sei aber noch auf der Flucht, behauptete er. Sie und ihr Vermögen seien deswegen in großer Gefahr. Der Kriminelle bot an, die Wertgegenstände von einer Kriminalbeamtin abholen und sichern zu lassen.

Das Opfer ließ sich darauf ein und übergab einer Frau etwa eine Stunde nach dem Anruf Bargeld, Münzen und hochwertigen Schmuck um einen sechsstelligen Betrag, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch.

Die Polizei holt niemals Wertgegenstände ab

Nach genau dem gleichen Muster gingen die Täter am Vortag im Mühlviertel vor und auch am Mittwoch waren bei der Polizei bereits mehrere Fälle im Zentralraum angezeigt worden. Die Polizei rät, betagte Verwandte zu warnen und mit ihnen über die Betrüger zu sprechen. Die Polizei holt niemals Wertgegenstände ab, betont sie. Bei Verdacht auf Betrug solle man sich umgehend an die Polizei (Tel.: 133) wenden.

