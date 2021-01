Wieder schwerer Unfall beim Rodeln auf Hochsteinalm

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte mit seiner Freundin am Mittwoch gegen 17 Uhr von der Hochsteinalm mit der Rodel ins Tal fahren. Im unteren Drittel der Strecke kam die Rodel ins Driften und dann von der Rodelbahn ab. Im Graben prallten die Rodler gegen einen größeren Stein. Der Mann zog sich schwere Verletzungen am rechten Bein zu. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwoch wurde auf der Hochsteinalm auch ein 25-Jähriger bei einem Rodelunfall schwer verletzt - wir haben berichtet.