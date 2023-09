Kleintransporter auf B127 aufgehalten: Zwei Schlepper auf der Flucht

Bereits in den vergangenen zwei Wochen waren Schlepper-Transporte auf der offenbar momentan beliebten Route - von Linz über die B127 Richtung Rohrbach - aufgeflogen. Am Montag war es wieder so weit. Laut ersten Berichten sollen mehr als 40 Personen in einem Kastenwagen geschleppt worden sein.

Ersten Informationen nach soll es sich um 37 Erwachsene und fünf Minderjährige handeln. Der Großteil aus dem Irak und dem Iran. Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle wurde das Fahrzeug im sogenannten "Saurüssel" zwischen Rottenegg und Lacken angehalten. Die Schlepper- es soll sich um zwei Männer handeln- sind bei der Anhaltung in ein nahes Waldstück geflüchtet. Bei der Fahndung nach ihnen wurden auch Polizeihubschrauber hinzugezogen.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

