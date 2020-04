"Wieder rasch dabei": Wie pensionierte Apotheker ihren Kollegen helfen

Fünf der insgesamt 207 öffentlichen Apotheken in Oberösterreich mussten in den vergangenen Wochen aufgrund einer Coronavirus-Infektion innerhalb der Belegschaft kurzzeitig einmal schließen. "Momentan sind alle geöffnet. Auch dank des Engagements pensionierter Kollegen, die kurzfristig einspringen, wenn Personal erkrankt beziehungsweise sich in Quarantäne begeben muss", sagt Thomas Veitschegger, Präsident der oberösterreichischen Apothekerkammer.

Organisiert hat das die oö. Apothekerkammer. "Was tun die vielen kleinen Betriebe im ländlichen Raum, wenn ein Mitarbeiter erkrankt und die übrigen in Quarantäne geschickt werden? Diese Frage hat uns Anfang März intensiv beschäftigt", sagt Veitschegger.

Um die Medikamentenversorgung zu gewährleisten, startete die Apothekerkammer einen Aufruf – adressiert an alle Apotheker, die kürzlich in Pension gegangen sind, sowie an Teilzeitbeschäftigte: "Wir haben nach Apothekern gesucht, die im Bedarfsfall einspringen", sagt Veitschegger.

Warteschlange vor Apotheke

Gemeldet hätten sich daraufhin mehr als zehn Kollegen. Unter ihnen die Linzerin Angela Fischlmayr, die acht Tage lang in einer Apotheke in Leonding aushalf. "Ich habe 30 Jahre lang als Apothekerin gearbeitet und nicht lange gezögert, mich für dieses Projekt zu melden", sagt die ehemalige Präsidentin der oö. Apothekerkammer, die seit Mai 2017 pensioniert ist. "Es hat mich selbst überrascht, dass ich trotz der Pause wieder rasch dabei war im Geschäft und wir den Ansturm gut bewältigen konnten. Da eine Mitarbeiterin dort positiv getestet wurde, musste sich das restliche Team in Quarantäne begeben. Die Leute haben uns in den ersten Tagen überrannt, die Warteschlange vor dem Geschäft war teilweise einhundert Meter lang. Die Tage in Leonding waren wirklich eine Herausforderung", sagt die 63-Jährige.

Trotz der anstrengenden Arbeitstage und der hohen Ansteckungsgefahr bereut Fischlmayr ihr Engagement rückblickend keinesfalls. "Die Apotheke hätte sonst nicht aufsperren können. Nach meinem Einsatz habe ich mich zehn Tage lang freiwillig isoliert, da man nie ganz sicher sein kann, ob man sich nicht mit dem Coronavirus infiziert hat", sagt die Linzerin.

Ewald Wolfram, der langjährige Leiter der Sternapotheke Wels, hat ebenfalls nicht gezögert, als ihn ein Kollege um Unterstützung bat. "Für mich war es selbstverständlich, dass ich einspringe. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft, den Betrieb gut am Laufen zu halten und die vielen Kunden mit Medikamenten zu versorgen", sagt der 69-Jährige, der zwei Wochen lang in einer Welser Apotheke aushalf. Obwohl er selbst zur Risikogruppe zählt, würde der Welser jederzeit wieder arbeiten, wenn er gebraucht wird. "Falls noch einmal Not am Mann ist, dann helfe ich jederzeit."

