Wieder Pistensperren

50 Zentimeter Schnee liegen im Frauenkar (1750 Meter Seehöhe) auf der Wurzeralm, 35 Zentimeter sind es auf dem Hösskogel (1850 Meter Seehöhe) in Hinterstoder. Dort wird es in den kommenden Tagen auch zu einem deutlichen Zuwachs kommen, darunter wird der Niederschlag oft in Form von Regen fallen.

Für die Präparierung der Talabfahrten in Oberösterreichs Skigebieten keine gute Ausgangslage. Seit gestern können Skifahrer auf der Höss in Hinterstoder nicht mehr im Tal abschwingen. Der Schneemangel lässt eine sichere Abfahrt nicht mehr zu. Auf der Wurzeralm ist eine Abfahrt bis ins Tal zwar noch möglich, die Piste ist aber bereits schadhaft. Pistengeher werden gebeten, nur noch am äußersten Rand aufzusteigen. Wie berichtet wurde der Skibetrieb auf dem Hochficht und auf dem Sternstein bereits vorübergehend eingestellt.

In den kommenden Tagen pendelt die Schneefallgrenze zwischen 600 und 1500 Metern Seehöhe. Bis Freitag werden Höchsttemperaturen zwischen sieben und zehn Grad erwartet. Auf den Bergen, in 1500 Metern Seehöhe, wird es am Mittwoch mit bis zu drei Grad plus wieder deutlich zu warm. Ein richtiger Wintereinbruch ist bis zumindest Sonntag nicht in Sicht.

