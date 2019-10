Messerattacke im Mühlviertel: Frau stach auf Freund ein

Laut ersten Informationen der Polizei befand sich der Tatort in einem Mehrparteienhaus in Haslach an der Mühl im Bezirk Rohrbach. Dort soll in der Ortschaft Bründlberg eine 45-jährige Frau, dem Vernehmen nach stammt sie aus der Ukraine, mit ihrem Lebensgefährten in einen Streit geraten sein. Die Frau soll daraufhin dem Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Wie die OÖN erfuhren, soll sich das Opfer noch ins Stiegenhaus geschleppt haben. Dort wurde der Mann von einer Nachbarin entdeckt, die sofort die Rettung alarmierte.

Weil sich die mutmaßliche Täterin noch im Haus befand, mussten die Rettungskräfte auf die Polizei warten, ehe der Schwerverletzte verarztet werden konnte. Auch ein Notarzt wurde zu Hilfe gerufen. Polizisten entdeckten die Frau schließlich im Haus, wo sie sich festnehmen ließ.

Die Tatortgruppe des oberösterreichischen Landeskriminalamtes übernahm die Spurensicherung.

