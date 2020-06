Wieder mehr Freiheit: Maskenpflicht fällt großteils

Verschwunden ist das Coronavirus nicht: Das zeigen täglich neu festgestellte Fälle – wie gestern der Fall jener jungen Frau, die vor einer Woche noch bei bei einer Demo mit 3000 Teilnehmern in Linz gewesen war (mehr auf Seite 5). Mit 39 registrierten Covid-Fällen in Oberösterreich und 335 Fällen bundesweit hält sich die Verbreitung aber derzeit in Grenzen.

Am Montag tritt der nächste Lockerungsschritt bei den von der Bundesregierung verhängten Covid-Maßnahmen in Kraft: Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die seit 14. April in weiten Teilen des öffentlichen Raums gilt, fällt zum Großteil.

Wo die Maskenpflicht noch gilt

Ab Montag ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich, in Apotheken sowie in Dienstleistungsbereichen, in denen der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann (zum Beispiel beim Friseur), vorgeschrieben.

Froh ist man im Lebensmittelhandel, wo die Mitarbeiter ab kommender Woche keinen Mundschutz mehr tragen müssen. "Die Erleichterung bei unserer Belegschaft ist spürbar. Die Belastung, den ganzen Tag eine Maske zu tragen, ist groß. Natürlich kann jeder Mitarbeiter, wenn er es möchte, weiterhin einen Mundschutz tragen", sagt Oliver Murhammer, Geschäftsführer von zwei Spar-Märkten in St. Martin im Innkreis und Eberschwang. Die Disziplin der Kunden sei groß gewesen. "Einige Unbelehrbare gab es leider immer."

Bei der Bevölkerung war die Akzeptanz für das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes groß, die Erleichterung über die Lockerungen ist aber auch hier bemerkbar: "Das Tragen der Maske war oft ziemlich unangenehm. Daher bin ich froh, dass diese Lockerung kommt", sagt Schüler Jan Hofer aus Perg. Er werde trotzdem eine Maske bei sich tragen. "Wenn sich viele Menschen auf engem Raum bewegen, ist es auch in Zukunft ratsam, einen Schutz aufzusetzen."

Das ist ganz im Sinn der für Gesundheit zuständigen LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP): "Es geht um Hausverstand und das Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen", sagt sie im OÖN-Gespräch. Man müsse nicht in allen Lebensbereichen per Vorschrift reglementieren, ob eine Maske zu tragen sei oder nicht. "Wenn man das Gefühl hat, es sei notwendig, um sich und andere zu schützen, sollte man weiter eine Maske aufsetzen." Wichtig sei auch, die Maskenpflicht, dort wo sie weiter gilt, auf jeden Fall einzuhalten. Zudem appelliert Haberlander auch künftig auf die Hygiene, insbesondere die Handhygiene, zu achten, sowie sich bei der Gesundheitshotline 1450 zu melden, sollte man Covid-19-Symptome haben.

Mehr als vier Personen pro Tisch

Für Mitarbeiter der Gastronomie sehen die Regelungen der Bundesregierung bis auf weiteres eine Maskenpflicht vor. Im Sommer könnte das eine schweißtreibende Angelegenheit werden. Immerhin dürfen Restaurants und Bars ab Montag zwei Stunden länger geöffnet halten. Die Sperrstunde wird von 23 auf 1 Uhr ausgedehnt. Außerdem dürfen wieder mehr als vier Personen gemeinsam an einem Tisch sitzen.

"Die neue Sperrstundenregelung ist für uns sehr wichtig. Speziell an den schönen Tagen, an den wir den Gastgarten bis Mitternacht geöffnet haben, bleiben die Gäste gerne länger", sagt Jochen Reumüller, der in Braunau das Restaurant Tafelspitz führt.

Die Disziplin der Gäste in den vergangenen Wochen sei "vorbildlich" gewesen. "Bei unseren Gästen haben wir gemerkt, dass sie froh sind, wieder ein Lokal besuchen zu können. Das Geschäft ist gut gelaufen für uns", sagt Reumüller.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at