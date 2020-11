Wieder Lockdown: "Lieber jetzt als vor Weihnachten"

Angesichts der dramatisch hohen Neuinfektionszahlen will die Bundesregierung heute die Corona-Maßnahmen verschärfen. Ein Lockdown des Einzelhandels ähnlich wie im Frühjahr, als bis auf Supermärkte, Apotheken und wenige andere Läden alle Geschäfte schließen mussten, steht bevor (Details auf den Seiten 2, 3).

"Wir warten jetzt einmal ab, was passiert. Aber die Zeichen stehen auf Zusperren", sagte am Freitag Ernst Kirchmayr, der Eigentümer der Plus City in Pasching und Betreiber des Lentia-Einkaufszentrums in Linz-Urfahr im Gespräch mit den OÖN. Die Plus City ist mit einer Verkaufsfläche von 70.000 Quadratmetern das größte Einkaufszentrum Oberösterreichs. "Wenn ein Lockdown erfolgt, dann lieber jetzt als im Dezember", sagt der Unternehmer. "Damit das Weihnachtsgeschäft gerettet wird. Dieses Jahr war nicht lustig, aber da geht es ans Eingemachte", betont Kirchmayr.

Richtig beginnen würde das Weihnachtsgeschäft am Samstag vor dem ersten Adventsonntag, das wäre heuer bereits der 28. November. In der Plus City liege die Kundenfrequenz derzeit bei etwa 50 Prozent. "Die Gastronomie wäre ja eine wichtige Säule fürs Shopping, und auch die Masken fördern die Kauflust nicht unbedingt", so der Plus-City-Eigentümer.

Die Hoffnung nicht aufgeben wollte gestern Eva Harrer, dass die verschärften Maßnahmen ihr Geschäft nicht treffen werden. Harrer ist Inhaberin des gleichnamigen Ladens auf dem Eferdinger Stadtplatz und verkauft dort Bücher, Spielwaren, Geschenkideen und Bastelzubehör. Massenandrang wie zuweilen in Einkaufszentren herrsche bei ihr nicht.

Kleinere Einzelhändler in Sorge

Sollte ihr Laden zusperren müssen, wäre das "tragisch: Wir müssten uns überlegen, wie wir die Kunden trotzdem beliefern können, das wäre alles sehr aufwendig." Dass die Regierung bei den stark steigenden Infektionszahlen Maßnahmen setzen müsse, sei klar, sagt Harrer. "Ich bin nur irritiert, wenn ich höre, dass man sich auf die Zahlen im Meldesystem nicht verlassen kann."

Im Sommer hätten die Mieter im max.center in Wels wieder Auftrieb verspürt, sagt dessen Leiter Egbert Holz. Durch die immer wiederkehrenden Einschränkungen sei das Geschäft natürlich nicht ganz so gut gewesen wie vor der Corona-Pandemie. Am wenigsten gefragt waren Bekleidung und Schmuck, so Holz.

Er geht auch von weiteren Schließungen aus. Während des ersten Lockdowns durften acht Shops im max.center geöffnet haben. Alle Geschäfte seien voll mit Weihnachtsgeschenken, sagt Holz. Er appelliert an die Kunden, auf das Ende des zweiten Lockdowns zu warten. "Bitte haben Sie Geduld. Tätigen Sie keine überhasteten Online-Käufe, sondern denken sie an unsere Region und die Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze gesichert werden."

