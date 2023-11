Wieder Hundeattacke auf Joggerin in Oberösterreich

Schock für eine 55-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung: Während die Erinnerungen an die tödliche Bissattacke auf eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) noch in den Köpfen sitzen, wurde auch sie beim Joggen in Eidenberg (Mühlviertel) von einem Hund angefallen und attackiert.

Am Montag gegen 16.30 Uhr war sie auf der Laufrunde, als der Schäferhund, der davor laut ersten Erkenntnissen frei auf einem Feld herum- und dann zu seiner 69-Jährigen Besitzerin zurückgelaufen war, plötzlich auf die vorbeilaufende Frau losstürmte und sich in ihren Unterarm verbiss.

Lesen Sie auch:

Die Joggerin konnte den Hund abschütteln und rief um Hilfe. Die geschockte Hundehalterin alarmierte die Rettung, die die Joggerin nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus brachte.

Eidenbergs Bürgermeister Adolf Hinterhölzl (ÖVP) reagiert wütend. Der Hund sei bereits mehrfach auffällig geworden, das sei bereits der 3. Vorfall - alle in diesem Jahr. Und sie folgten einem bestimmten Muster, das auf die Ausbildung schließen ließe. Dennoch habe man als Gemeinde nur wenig Handhabe: "Wir haben bereits getan, was möglich ist", so der Ortschef. "Aber es ist rechtlich schwierig, dem beizukommen, weil es so viele Schlupflöcher für Hundehalter gibt. Aber was wir tun konnten, haben wir getan. Jetzt ist die Bezirkshauptmannschaft am Zug", sagt der Bürgermeister.

Wie es mit dem Hund jetzt weitergehe, ob er abgenommen werde, könne er deshalb momentan auch noch nicht sagen. "Wir haben von unserer Seite her zumindest alles dafür getan."

Lesen Sie auch:

Bürgermeister fordert Überprüfung

Was es seiner Meinung nach brauche? "Ganz unabhängig jetzt von diesem Fall bräuchten wir jemanden, der die psychische und physische Verfassung von Hundehaltern überprüft", sagt der Ortschef. Es gebe zu viele Fälle, in denen Hundehalter auch körperlich nicht oder nicht mehr in der Lage seien, Hunde wie Schäfer oder Rottweiler im Zaum zu halten, wenn diese durchgingen.

Lesen Sie auch:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper