Wieder Großeinsatz im Mühlviertel: Zwölf Feuerwehren bei Wohnhausbrand

Erst am Montag waren, wie berichtet, 14 Feuerwehren in St. Peter am Wimberg ausgerückt, nachdem auf einem Heuboden eines Bauernhofes Feuer ausgebrochen war. Tags darauf schrillten in der Gegend abermals die Sirenen: In der zur Gemeinde Niederwaldkirchen gehörenden Ortschaft Schindlberg – Luftlinie nur wenige Kilometer von der Einsatzstelle des Vortages entfernt – geriet am Dienstagnachmittag ein Wohnhaus in Brand.

Dichte Rauchschwanden über den Ortschaft Schindlberg Bild: pictureshooting.at | Mikovits

Alarmstufe Drei ausgerufen

Um 16:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schindlberg alarmiert, sie erkannte bald den ernst der Lage und forderte Unterstützung an. Alarmstufe 3 wurde ausgerufen. Mittlerweile sind zwölf Wehren aus der näheren Umgebung vor Ort, ein Großteil der Kräfte stand schon am Vortag bei dem Bauernhof-Brand in St. Peter am Wimberg im Einsatz.

Über Verletzte lagen vorerst keine Meldungen vor. Ersten Informationen zufolge konnte ein Hund aus dem brennenden Wohnhaus gerettet werden, er wurde von einem Tierarzt untersucht und dürfte ohne gröbere Blessuren davongekommen sein. Die Löscharbeiten waren am späten Nachmittag noch im Gange.

Auch mittes Teleskopmastbühne wurde gelöscht. Bild: fotokerschi.at | Gaisbauer

Näheres war vorerst nicht bekannt. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen und Bilder vorliegen.

Videoaufnahmen zeigen die starke Rauchentwicklung:

(Video: www.fotokerschi.at)

Lokalisierung: Die Ortschaft Schindlberg liegt im Gemeindegebiet von Niederwaldkirchen im Bezirk Rohrbach