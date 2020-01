Wieder Feuer in Wohnhaus: Brandserie geht weiter

Die Serie von Bränden in Enns und Umgebung, die mit Absicht gelegt wurden, reißt nicht ab. Gegen 19:40 Uhr wurde die Polizei Enns am Montagabend erneut wegen eines Feuers alarmiert: In einer Garage eines Wohnhauses in Hargelsberg war aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Der 29-jährige Hausbesitzer hatte die Flammen entdeckt. Ein Nachbar, der durch die Feuerwehrsirene aufmerksam geworden war, war mit einem Feuerlöscher zur Hilfe geeilt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hargelsberg brachten den Brand schließlich unter Kontrolle.

An derselben Adresse war in der vergangenen Woche zwei Mal ein Brand gelegt worden (wir haben berichtet). Am Dienstag war ein großer Stapel Holzscheite, der entlang der Mauer des Einfamilienhauses aufgeschlichtet war, in Brand geraten. Am selben Abend mussten die Feuerwehrleute erneut zu dem Wohnhaus ausrücken. Ein auf dem Grundstück abgestelltes Auto hatte zu brennen begonnen. In beiden Fällen wurde ein Brandbeschleuniger verwendet.

Geklärt ist mittlerweile die Brandserie in Enns. Die Polizei hat einen 17-jährigen Niederösterreicher festgenommen, der in der Vorwoche in Enns drei Brände am Bahnhof und einen beim Hafen gelegt haben soll. Als Motiv nannte der Jugendliche "Nervenkitzel". Mehr darüber erfahren Sie hier.

