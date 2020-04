Wieder etwas mehr Intensivpatienten in Oberösterreich

Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land verstarb im Ordensklinikum Barmherzige Schwestern in Linz. Im Vergleich zum Vortag ging die Zahl der Intensivpatienten um drei auf 30 nach oben.

Auch in den Alters- und Pflegeheimen gab es am Dienstag wieder etwas mehr infizierte Bewohner. Der Krisenstab des Landes meldete 44 Fälle, am Montag waren es 38. Generell ist die Zahl der Erkrankten aber in Oberösterreich weiter rückläufig. 258 wurden Dienstagnachmittag gemeldet.

