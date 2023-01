Josef K. wird seit drei Wochen vermisst

Am 9. Dezember brachte er noch sein Auto in die Werkstätte, seit 10. Dezember wird Josef K. vermisst. Zuletzt telefonierte der 63-Jährige am 10. Dezember 2022 um 14 Uhr mit einem Bekannten. Seither fehlt von ihm jede Spur, die Polizei befürchtet einen Unfall.

Er ist mit einem Leihwagen Hyundai Bayon i-line, Farbe brass, Kennzeichen LL-898KL des Autohauses Schinagl in Enns unterwegs. Der Schriftzug des Autohauses Schinagl befindet sich auch auf der Seite des Fahrzeuges.

Mit diesem Auto könnte Josef K. unterwegs sein. Bild: LPD OÖ

Josef K. ist 178 cm groß, hat mittlere Statur, eine Glatze, gepflegtes Äußeres und blau-grüne Augen.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Oberösterreich unter 059133 40-3333 oder jede andere Polizeidienststelle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper