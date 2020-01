Wieder drei Fußgänger bei Unfällen verletzt

In Zwettl an der Rodl startete ein Autofahrer (50) am Vormittag seinen Wagen, stieg aber noch einmal aus, weil er zu Hause etwas vergessen hatte. Den Motor ließ der Mann laufen. Plötzlich begann der Pkw rückwärts zu rollen und stieß eine 59-jährige Frau um. Ihr linker Unterschenkel wurde überrollt, die Patientin musste ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert werden.

Gegen sechs Uhr früh überquerte eine 46-jährige Frau einen Schutzweg in Bad Hall. Kurz bevor sie auf der anderen Seite ankam, wurde sie laut Polizei von einem Auto angefahren und dabei verletzt. Die Frau wurde ins Steyrer Spital eingeliefert.

In Vorderweißenbach im Bezirk Urfahr-Umgebung hat ein Pkw-Fahrer einen 85-jährigen Passanten erfasst und niedergestoßen. Der verletzte Fußgänger wurde ins Spital transportiert.

