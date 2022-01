Wieder bebte die Erde in Oberösterreich

Laut Daten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wies das Beben nordwestlich von Linz gegen 18:35 Uhr eine Magnitude von 3,2 auf. Das ist stärker als jene Beben, die in der Nacht aus Samstag in Oberösterreich registriert worden waren. So verzeichnete die ZAMG am 15. Jänner um 3:54 Uhr eine Magnitude von 2,8.

Das Beben wurde nahe des Epizentrums, das im Raum Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) liegen dürfte, vielfach von der Bevölkerung wahrgenommen. Die Erschütterungen dürften Berichten zufolge deutlich zu spüren gewesen sein. "Bei uns hat der ganze Esstisch gewackelt", berichtete ein OÖN-Leser aus Gramastetten.

Meldungen über Schäden gab es vorerst keine. "Bei dieser Stärke sind im Epizentralbereich kleine Verputzrisse an schadensanfälligen Gebäuden in wenigen Fällen möglich", erwartet auch die ZAMG keine gröberen Schadensfälle.