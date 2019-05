Wiedehopfe, Stadtraben und fleißige Müllsammler

LINZ. Ob auf der Naturkalender-App oder in Zuschriften: Das Echo auf die OÖN-Aktion "Schau aufs Land" ist beeindruckend.

In Oberneukirchen hilft man sich mit einem Frühjahrsputz. Bild:

In Oberneukirchen ist man von der OÖN-Aktion begeistert. Ob beim jährlichen Frühjahrsputz oder der Gestaltung der Ferienprogramme für Kinder, bei der man auf Naturerlebnisse besonderen Wert legt: In der Mühlviertler Gemeinde schaut man aufs Land. Da lag es auf natürlich auf der Hand, bei der OÖN-Initiative "Schau aufs Land" mitzumachen.

Ob Gemeinden, Schulen oder Privatpersonen, die auf der App "Naturkalender Oberösterreich" (siehe Artikel auf Seite 35) ihre Naturbeobachtungen eintragen: Das Echo auf die OÖN-Initiative ist gewaltig.

Viele Leser schreiben uns auch direkt: Rolf Draxlbauer beispielsweise hat bei Altheim einen Wiedehopf gesichtet. Der Vogel mit der auffälligen Federhaube ist bei uns mittlerweile selten geworden. Nicht nur sein Kopfschmuck ist markant, sondern auch sein Ruf "up-up-up".

"Bitte machen Sie weiter so"

"Bitte machen Sie weiter so mit diesen Berichten", schreibt Leserin Waltraude Wurm aus Sankt Georgen im Attergau. Auch sie ist begeisterte Naturbeobachterin. "Bei unseren drei Futterhäuschen konnte ich heuer im Winter bis zu zwanzig Stieglitze auf einmal beobachten." Bei ihrem Morgenlauf sieht Frau Wurm derzeit jeden Tag Feldlerchen. "Ihr Gesang ist auf einer bestimmten großen Wiese täglich zu hören."

Manche Leser melden uns auch Ärgernisse. Bei einer Wanderung vor Ostern am Attersee entdeckte Leo Enzlberger viel Müll neben dem Weg und hat das per Foto dokumentiert. "Der Schnee ist weg und das Gras ist noch niedrig – auch so schaut das Land aus. Leider sieht man solche Sünden zu oft."

Franz Kaiser hat beobachtet, wie Vögel in Städten ihr Revier finden. "Diese Raben haben zum Beispiel in der Freistädter Straße in Linz bei den Lichtmasten die Durchlassöffnungen für Kabel als Nisthilfen angenommen", schreibt er zu einem Bild, das er uns geschickt hat.

"Es ist wichtig, den Menschen bewusst zu machen, in welch schöner Natur wir leben", schreibt Renate Watzinger aus Engerwitzdorf. "Denn nur was man kennt, ist man bereit zu schützen. Die OÖN leisten dazu mit der neuen Serie ,Schau aufs Land’ einen wertvollen Beitrag. Vielen Dank!" Auch in ihrem Garten schaut Frau Watzinger aufs Land: "Wir haben statt eines Rasens eine Blumenwiese, die nur zweimal jährlich gemäht und von futtersuchenden Vögeln bevölkert wird. Bienen und Hummeln bedienen sich an bienenfreundlichen Pflanzen und Sträuchern."

Schicken uns auch Sie Ihre Naturerfahrungen an natur@nachrichten.at. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Schauen auch Sie mit uns aufs Land!

„Kommt die Eiche vor der Esche, gibt es große Wäsche.“ Die Bauernregel, die Nutzerin Regina am Freitag zu einem Bild einer treibenden Eiche in Gschwandt (Bezirk Gmunden) geschrieben hat, wird sich bewahrheiten: Am Wochenende regnet und schneit es bis in die Täler.

Das endgültige Ende der Trockenheit freut auch Klaus, der die Naturkalender-Oberösterreich-App eifrig verwendet: „Ja, zum Glück kommt die Wäsche am Wochenende!“

Der Kater von Nutzerin Anna ist indessen „ganz verrückt“ nach der Katzenminze, die in Pichl bei Wels in ihrer Vollblüte steht. Jeden Tag gibt es im Naturkalender zahlreiche spannende Beiträge über die Natur und all ihre Facetten in unserem Land. Haben auch Sie schon etwas entdeckt?

Dann bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser: Beteiligen Sie sich an der Initiative der Oberösterreichischen Nachrichten. Ob als Naturbeobachter via Naturkalender-App (Download auf nachrichten.at/natur) oder mit Ihrem persönlichen Beitrag zum Schutz der Natur. Schicken Sie ein E-Mail an natur@nachrichten.at und teilen Sie uns mit, wie Sie aufs Land schauen. Auch Schulen, die im Unterricht, bei Projekttagen oder Exkursionen ein Auge auf unser Land werfen, sind genauso herzlich bei der Initiative „Schau aufs Land“ willkommen wie Gemeinden, die achtsam mit der Natur umgehen.

Der nächste Serienteil erscheint am Dienstag. Alle bisherigen Serienteile finden Sie auf nachrichten.at/natur

