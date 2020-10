Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 15 Uhr vor dem Restaurant „Liebhaberei“ am Linzer Hauptplatz. Ein 34-jähriger Kellner trug gerade zwei volle Tabletts aus dem Lokal raus, um Getränke und Speisen zu servieren, als er plötzlich im Gastgarten zusammensackte. Ein zufällig anwesender Soldat des österreichischen Bundesheers reagierte blitzschnell und brachte den Mann in eine stabile Seitenlage.