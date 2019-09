Wie wohnen wir in Zukunft? Ideen von Schülern und Studenten gesucht

Wie werden wir in Zukunft leben? Welche Technologien wird es brauchen? Wie können auch die ländlichen Regionen lebenswert bleiben? Wie werden sich die Städte verändern?

Diese und viele andere Fragen stellen sich rund um die Zukunft des Wohnens. Das Wohnbau- und Revitalisierungsunternehmen Compact und die OÖN rufen daher mit mehreren Partnern den Immotopia Innovation Award ins Leben. Dabei suchen wir Visionen, Ideen oder auch fertige Konzepte, wie wir die Probleme rund um das Wohnen der Zukunft lösen können – vom Ansteigen der Weltbevölkerung über die zunehmende Urbanisierung bis zum individualisierten Wohnen.

Abschluss am 6. Februar

Teilnehmen können Schüler ab der fünften Schulstufe (auch gerne in Gruppen oder Klassen) sowie Studenten (auch hier sind Gruppennennungen möglich). Die Projekte können ab sofort bis 15. Jänner 2020 eingereicht werden. Danach wird eine Jury über die Sieger entscheiden. Kriterien sind dabei die Originalität und der Innovationscharakter der eingereichten Ideen. Es gibt mehrere Kategorien: Lehrlinge/Schüler, Studenten und Klassen/Gruppen. Der Sieger in jeder Kategorie erhält 2000 Euro. Zusätzlich gibt es noch den Energiepreis, bei dem die beste Energie-Idee mit weiteren 1000 Euro prämiert wird. Eigens für den Immotopia-Award hat Kunst-Uni-Studentin Nicole Nagl eine Trophäe entwickelt. Sie wird bei der Schlussveranstaltung am 6. Februar an die Sieger aller vier Kategorien überreicht.

