Platznot: Dieses Thema wird uns in puncto Wohnen in Zukunft ganz besonders beschäftigen. "So wie jetzt kann es nicht weitergehen", sagt Sigi Atteneder. Er ist Professor an der Linzer Kunstuniversität und leitet dort die Abteilung für Architektur. "Derzeit hat eine Person im Schnitt 45 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung", sagt er.