Wie wir uns vor Unwetter und Hagel schützen können

Ein kurzes Zischen, ein kleiner Plopp – und im Dachziegel prangt ein faustgroßes Loch: Was die Hagelsimulationsmaschine des Elementarschaden Präventionszentrums (EPZ) kontrolliert demonstriert, ist zuletzt vielen Oberösterreichern widerfahren. Tennisballgroße Hagelkörner durchlöcherten Dächer, zertrümmerten Windschutzscheiben und verwüsteten Felder und Gärten.

Die Gewitter der letzten Tage waren heftig, sind aber kein Einzelfall: "Laut Statistik hat sich im Jahrzehntevergleich die Anzahl der Hagelschläge, die eine schädigende Wirkung haben, verdoppelt", sagt Arthur Eisenbeiss, Direktor der Brandverhütungsstelle (BVS) für Oberösterreich. Die BVS habe es sich zum Ziel gesetzt, "trotz steigender Unwettergefahr in unseren Breiten, die Gebäudeschäden auf ein kalkulierbares Risiko zu senken".

Das Ansinnen scheint nicht aussichtslos, denn es gibt Möglichkeiten, Häuser und Dächer vor künftigen Hagelunwettern zu schützen. Dazu dient laut Eisenbeiss die Online-Plattform www.hagelregister.at. Sie enthält mehr als 400 hagelresistente Baumaterialien und andere Produkte. Herzstück der Plattform ist ein interaktives Gebäude, in dem der User anklicken kann, welche Baumaterialien er sucht. Katastrophenschutz-Landesrat Wolfgang Klinger (FP) sprach "von guten und erprobten Konzepten".

Zur Zertifizierung der Produkte wird die oben erwähnte Simulationsmaschine verwendet. Die Produkte werden auf ihre Bestandsfähigkeit getestet und in Hagelwiderstandsklassen eingeteilt. In welchen Regionen des Landes das Hagelrisiko generell am größten ist, veranschaulicht eine weitere Plattform: www.hora.gv.at. In Oberösterreich sei vor allem das Alpenvorland betroffen, sagt EPZ-Bereichsleiter Hans Starl. "Dort hat die warme Luft viel Raum, sich Energie zu holen. Sie wird gegen die Alpen gedrückt, wodurch gefährliche Aufwinde entstehen, die es braucht, um Hagel zu produzieren."

Ab einer gewissen Größe seien Hagelkörner nicht nur für Gebäude und Autos, sondern auch für Menschen gefährlich, warnt BVS-Direktor Eisenbeiss: "Ein Vier-Zentimeter-Hagelkorn durchschießt mühelos einen Fahrradhelm. Das hält der stärkste Kopf nicht aus."