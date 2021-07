Der Putz bröckelt, Schimmelbefall an der Decke, eingeschlagene Fenster, Graffiti an den Wänden, Pflanzen bahnen sich langsam ihren Weg ins Innere der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule in Weyregg. Im Jahr 2009 siedelte der Schulbetrieb nach Altmünster um. Seither ist hier, außer heimlichen Partys, die den Frieden der Anrainer stören, nicht mehr viel passiert.