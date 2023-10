"Wie viele Stunden arbeitet ein Politiker in der Woche?"

"Was wolltet ihr einen Politiker schon einmal fragen?" – mit dieser Fragestellung wurden die Schüler der 1A des Agrarbildungszentrums Lambach von ihrer Lehrerin, Christine Plakolm, konfrontiert. Hintergrund war der Besuch der Klasse im Landhaus, wo bei der ersten Auflage des "Forums junge Demokratie" genau das möglich war.

Am Donnerstag war es dann so weit. Nach einer Führung durch das Landhaus fanden sich die 19 Schüler im Braunen Saal zusammen. In ihrer Mitte: drei Abgeordnete des Landtags – Klaus Mühlbacher (VP), Michael Gruber (FP) und Ines Vukajlovic (Grüne).

"Wie viel arbeiten Sie eigentlich? Gilt für Politiker auch die 40-Stunden-Woche?", fragt eine der Schülerinnen. Den drei Abgeordneten entkommt ein Grinsen. "Das, was man von unserer Arbeit in der Öffentlichkeit sieht, zum Beispiel Landtagssitzungen, ist nur ein kleiner Teil der täglichen Arbeit", sagt Michael Gruber. Neben Ausschüssen und Sitzungen innerhalb der Partei würden nahezu jeden Tag Eröffnungen und Einweihungen im eigenen Bezirk stattfinden.

"Da kommt einiges zusammen, insgesamt sind es weitaus mehr als 40 Stunden", sagt Klaus Mühlbacher. "Positiv" sei jedoch, dass sich viele Termine flexibel einteilen lassen würden, sagt Ines Vukajlovic. Staunen müssen die Jugendlichen, als die Abgeordnete ihnen erklärt, dass Politiker keinen rechtlichen Anspruch auf Urlaub oder Karenz hätten. "Ein paar Wochen im Jahr gehen sich aber immer aus."

"Fokus auf das Miteinander"

Wohnraum für junge Menschen, der eigene politische Werdegang und Denkmalschutz – die Fragen, die den Abgeordneten gestellt werden, könnten thematisch nicht abwechslungsreicher sein.

Spannend wird es, als eine Schülerin fragt, in welchen Punkten sich die drei Parteien unterscheiden würden. "Bei den Grünen ist mir klar, dass sie für Klimaschutz stehen, aber wo liegt der Unterschied zwischen ÖVP und FPÖ?", fragt die 14-jährige Nina Kellner. Gruber sieht die FPÖ als "Partei der Selbstbestimmung und Sicherheit", während für Mühlbacher die ÖVP "eine Partei der Mitte" ist.

Generell sei man im Landtag "sehr auf das Miteinander fokussiert", sagt Gruber. "Am Ende des Tages" müsse aus vielen Zugängen ein passender Kompromiss gefunden werden. "Was uns alle drei eint, ist mit Sicherheit der Wille, dass in dem Land was weitergeht", sagt Vukajlovic.

Von Montag bis Freitag waren neun Schulklassen im oberösterreichischen Landtag beim ersten "Forum junge Demokratie" zu Gast. Für ihre Schüler sei es eine "gute Gelegenheit gewesen, die heimische Politik näher kennenzulernen". Derartige Initiativen seien laut der Lehrerin Plakolm, die übrigens die Tante der VP-Staatssekretärin ist und Politische Bildung unterrichtet, auch ein Mittel gegen Politikverdrossenheit bei Jugendlichen.

Für Landtagspräsident Max Hiegelsberger (VP) war die Veranstaltung ein voller Erfolg: "Gerade weil im regulären Lehrplan oft wenig Zeit bleibt, um sich mit politischen Themen zu beschäftigen, wollten wir Klassen die Möglichkeit geben, sich mit unserer Demokratie auseinanderzusetzen."

