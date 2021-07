Das Gefühl unendlicher Freiheit, sich wie ein Vogel in die Lüfte zu erheben. Der Traum vom Fliegen entpuppte sich für Werner Asanger als Albtraum. Am 12. Juli 2020 stürzte er mit seinem Segelflieger aus 100 Metern Höhe ab. Schlug am Donauufer auf und lag acht Minuten unter Wasser. Seine Fliegerkollegen zogen ihn an Land, seine Arbeitskollegen beim Roten Kreuz reanimierten ihn.