Wie Technik hilft, den Pflege-Alltag zu erleichtern: Das erwartet Sie bei der Integra

Wie können Patienten in ihrem Bemühen, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren, unterstützt werden? Welche Kommunikationshilfen sind für welche Patienten von Vorteil? Welche Hilfsmittel für beeinträchtigte Menschen gibt es zur Steuerung von Computern oder Tablets? Das alles ist Thema eines der insgesamt 25 Workshops, die im Rahmen der von den OÖN präsentierten Messe Integra von kommendem Mittwoch, 8. Juni, bis Freitag präsentiert werden.

Rund 200 Aussteller

Wobei es bei der Messe sowohl für Patienten als auch Pflegekräfte – speziell auch pflegende Angehörige – nicht nur Theorie, sondern auch Praxis gibt. So werden von den rund 200 Ausstellern auch zahlreiche technische Hilfsmittel präsentiert, die den Pflege-Alltag erleichtern können.

Wie beispielsweise die Lica-App der Regauer Firma Lica Life Core GmbH. Dabei handelt es sich um eine webbasierte Dokumentations- und Unterstützungsplattform für die Betreuung von Menschen in ihrem gewohnten Umfeld. Damit kann man wichtige Werte (Blutdruck, Blutzucker, etc.) genauso dokumentieren wie Pflege- und Betreuungsleistungen.

Ein anderes Beispiel ist ein interaktiver Spieltisch, der von der Ansfeldner Firma Mindtab entwickelt wurde. Auf diesem können bis zu vier Personen miteinander verschiedene Spiele nutzen, die das Gehirn oder die Motorik trainieren und die geistige Fitness fördern. Zudem ist das 43 Zoll (rund 109 Zentimeter) große Touch-Display des Mindtab so konstruiert, dass es sich individuell anpassen lässt.

Sensoren erkennen Bewegung

Neben diesen Beispielen aus Oberösterreich werden noch weitere technische Neuerungen präsentiert, wie die smarte Sturzprävention cogvis AI, bei der mittels 3D-Sensoren die Bewegungen der Personen im Raum erkannt werden. Sollte der Patient stürzen, erfolgt automatisch eine Alarmierung. Das System lässt sich auch individuell an die Gegebenheiten anpassen. "Es gibt so viele technische Möglichkeiten, um Pflegekräften und natürlich pflegenden Angehörigen den Alltag etwas zu erleichtern. Deshalb ist es wichtig, dass diese Neuerungen auch einem breiten Publikum präsentiert werden", sagt VP-Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

Messeleiterin Petra Leingartner betont: "Das Thema Pflege wird immer wichtiger. Bei der Integra bieten wir umfassende Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowohl für Pflegefachkräfte als auch für pflegende Angehörige." Neben den Ausstellern und Workshops gibt es auch noch täglich Vorträge zu den verschiedensten Themen.

Und eine eigene Sportzone, in der Möglichkeiten für Erwachsene, aber auch für Kinder aufgezeigt werden. So wird von E-Rolli-Fußball über eine Tischtennis-Challenge, Boccia bis zu Rollstuhl-Rugby und Rollstuhl-Basketball eine breite Palette gezeigt.

Ticketpreise und Programm der Integra

Öffnungszeiten:

Mittwoch (8. Juni) und Donnerstag von 9 bis 17.30 Uhr, Freitag 9 bis 16.30 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene 11 Euro,

ermäßigt 9 Euro (Jugendliche von 14 bis 18 Jahren, Studenten bis 24 Jahre, Präsenz- und Zivildiener, Menschen mit Beeinträchtigung gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises (ab 70%), Erwachsene gegen Vorlage von Familienkarte/-pass, Gruppen ab 20 Personen (z.B. Schülergruppen), OÖNcard, Karteninhaber diverser Vorteilskarten, AK-Leistungskarte

Sonderkarte Workshops 16 Euro (Achtung: Dieses Ticket gilt nicht als Eintrittskarte)

Anreise:

Zwischen Bahnhof Wels und Messegelände pendelt im 30-Minuten-Takt (von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr bzw. am Freitag bis 17 Uhr) ein kostenloser Shuttle-Bus.

Wer mit dem Auto kommt: Neben den Gratis-Parkplätzen gibt es in einem abgesperrten Bereich direkt vor den beiden Hallen 20 und 21 Behindertenparkplätze. Helfer sind auf Wunsch beim Ein- und Aussteigen behilflich, an den Messetagen können diese unter der Telefonnummer 0676/84 74 24 260 angefordert werden.

Anmeldung für Workshops:

Im Rahmen der Messe werden insgesamt 25 Workshops angeboten. Pro Workshop ist ein Kostenbeitrag von 16 Euro zu bezahlen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine verbindliche Online-Buchung auf www.tickets.messe-wels.at erforderlich. Restplätze sind an der Workshopkasse nach Verfügbarkeit zu buchen und zu bezahlen. Die Workshops finden in Halle 20 und Halle 21 jeweils im ersten Obergeschoß statt.

Zusätzlich werden zahlreiche Vorträge angeboten, diese finden in Halle 20 im zweiten Obergeschoß, in Halle 21 im ersten Obergeschoß statt.

Nähere Infos: www.messe-wels.at