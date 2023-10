Wie "Systemsprenger" ins Boot geholt werden

63 schwere Straftaten hat ein 13-Jähriger bereits angesammelt. An diesem Tag soll eine weitere dazukommen: Der vermummte Teenager betritt eine Tankstelle und bedroht den Tankwart mit einem Messer. Dieser drückt rasch den Alarmknopf. Wenig später wird der Jugendliche in Handschellen abgeführt und in seine Betreuungseinrichtung zurückgebracht. Wieder einmal.