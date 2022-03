Wie soll man mit Kindern über den Krieg reden?

Doch wie soll man mit Kindern über dieses Thema sprechen? Wie soll man ihnen das Unfassbare erklären? Mit viel Zeit und Einfühlungsvermögen.

Kinder sind neugierig, stellen viele Fragen. Genau diese gilt es verständlich, aber auch altersgerecht zu beantworten. Denn oft können Kinder ihre Ängste nicht einordnen und kommunizieren und verfügen über unterschiedliche Wissensstände.

Ich bin da

Vor allem Klein- und Volksschulkinder reagieren meist sehr emotional. Es fällt ihnen nicht immer leicht, Fantasie und Realität zu trennen. Sie beziehen die Situation auf sich: Sind meine Familie und ich in Gefahr? Was ist, wenn uns so etwas passiert? Gerade hierauf sollten Erwachsene eingehen, dem Kind vermitteln, dass sie alles tun, um es zu schützen.

Weiter sollten Kinder in diesem Alter Berichte von Kriegshandlungen nie alleine sehen. Auch Mal- und Bilderbücher können helfen, einen altersgerechten Zugang zu den Ängsten zu bekommen. Bei Kindern zwischen acht und zwölf Jahren hinterlassen derlei Nachrichten vor allem ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins. Dieses Gefühl müssen sie auch ausdrücken können. Keinesfalls darf es durch die Scheu der Eltern verdrängt werden, etwa indem sie bei brutalen Meldungen im TV gleich umschalten. Es braucht Raum zur Aufarbeitung durch klärende, aber kindgerechte Gespräche. Auch hier eignen sich Kinderbücher, aber auch Kinderfilme oder Theaterstücke.

Je älter Kinder werden, umso mehr lesen sie selbst. Jugendliche beschaffen sich ihre Infos größtenteils selbst und wollen diskutieren. Erwachsene werden zu Gesprächspartnern, sollen aber auch zugeben, dass sie etwas nicht wissen. Und passende Quellen anbieten, aber Vorsicht vor Fake News.