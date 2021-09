Reinhold Prinz war kein typischer Gewinner. Als der Ökonom und Finanzdirektor der Diözese Linz Dienstagabend die Bühne in den Linzer Promenaden Galerien betrat, um seinen Preis entgegenzunehmen, war er zwar glücklich, aber längst nicht wunschlos: "Es gibt in der Diözese Linz derzeit 120 Photovoltaik-Projekte. Wir haben 486 Pfarren. Ich möchte, dass bald in jeder Pfarre zumindest eine Photovoltaik-Anlage errichtet wird", sagte er.