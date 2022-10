Wie sich Wirte auf den Krisenwinter vorbereiten

Zwölf Wochen noch bis Weihnachten: Derzeit macht sich die besinnliche Zeit des Jahres nur in Form von Lebkuchen in den Supermärkten und in Diskussionen rund um die Weihnachtsbeleuchtung in den Städten bemerkbar. Bei Familie Haudum in Helfenberg hingegen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren.