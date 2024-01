Wie sich Steuerzahler ihr Geld vom Finanzamt zurückholen können

Wer arbeiten geht, muss zahlen. Das Finanzamt kassiert die Lohnsteuer ein – schüttet aber einen Teil wieder aus. Lohnsteuerausgleich heißt das Zauberwort. Allerdings fließt das Geld nicht wie von Zauberhand zurück in die Taschen der Steuerzahler. Sie müssen geduldig, geschickt und gewissenhaft sein. Was ihnen zusteht, und wie sie das bekommen, darüber informierten sich am Mittwochabend die Besucherinnen und Besucher der Infoveranstaltung "Achtung, Falle!" im OÖN-Forum in Linz.