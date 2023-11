Wie seriös ist Temu? 5 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie bestellen

Eine Smartwatch für 15 Euro, Sneaker für 8 Euro, Bluetooth-Kopfhörer für 2 Euro – Wer sich derzeit auf Facebook oder Instagram bewegt, kommt an "Temu" kaum vorbei. Durch aggressives Marketing versucht die Shopping-Plattform aus China, Produkte zu Schleuderpreisen an den Mann zu bringen. "Shoppen wie ein Milliardär" lautet der offizielle Slogan. Von Damenschlüpfern über Küchenhelfer bis hin zu Elektro-Spielereien reicht das Angebot. Offensichtlich gibt es nichts, was es nicht gibt, denkt man, während man durch die tausenden Angebote klickt. Schnäppchenjagd oder Glücksspiel? Wir haben nachgefragt.

Ist Temu ein Fake-Shop?

Nein. Temu existiert wirklich und wer dort bestellt, bekommt in der allermeisten Fällen seine Wunschprodukte auch geliefert. "Es handelt sich um einen chinesischen Anbieter ähnlich wie Ali Express, Shein oder Wish", sagt Anita Eckmaier von der Arbeiterkammer Oberösterreich im OÖN-Interview. Temu bildet eine Verkaufsplattform für Händler, die dort ihre Angebote feilbieten können. "Da fangen die Probleme an. Man weiß nicht, mit wem man da eigentlich einen Kaufvertrag abschließt", sagt die Konsumentenschützerin.

Wieso ist Temu so erfolgreich?

Hauptsächlich durch aggressives Online-Marketing. Egal ob auf Facebook, Instagram oder TikTok - überall poppt die Werbung auf. Wer soziale Medien nutzt, kann sich den Anzeigen kaum entziehen. Das Marketing-Budget dürfte immens sein. Wer einmal bestellt hat, wird mit Newslettern bombardiert, die App verschickt zig Push-Benachrichtigungen täglich. "Gerade für jüngere Konsumenten können die spottbilligen, bunten und witzigen Gadgets verlockend sein", sagt Eckmaier.

Warum ist Temu so billig?

Die Waren werden direkt von den Herstellern verschickt, Temu spart sich dadurch Lager und Zwischenhändler. Unter 150 Euro ist der Import zudem zollfrei. Wer sich Markenware oder hochwertige Produkte erwartet, wird allerdings enttäuscht werden. "Es handelt sich großteils um billige Plagiate", sagt Eckmair. Hergestellt unter fragwürdigen Bedingungen entspricht die Ware nicht immer den EU-Mindeststandards. Im schlimmsten Fall kann das gefährlich werden: Bei Elektronik-Artikeln ohne CE-Kennzeichnung etwa besteht Brandgefahr, Kleidung oder Spielzeug kann schädliche Chemikalien enthalten. "Wenn man für Kinder bestellt, sollte man sich das wirklich sehr gut überlegen", sagt die Expertin. Wer Fälschungen einführt, dem drohen zudem hohe Strafen.

Anita Eckmaier ist Konsumentenschützerin bei der AK Oberösterreich Bild: AK OÖ

Was müssen Konsumenten beachten?

Wer sich trotzdem dazu entschließt, bei Temu zu bestellen, muss lange Wartezeiten einkalkulieren. Zwei bis acht Wochen kann eine Lieferung aus China dauern. "Die Ware kommt dann häufig schleißig verpackt oder sogar beschädigt in Österreich an", sagt die AK-Expertin. Was aber, wenn man mit dem Produkt unzufrieden ist oder etwas Falsches geliefert wurde? "Rücksendungen werden schwierig", sagt Eckmaier. Zwar gebe es einen Kundenservice, der scheitere aber oft an Sprachbarrieren. Sollte eine Kontaktaufnahme dennoch klappen, kommt eine Retoure nach China häufig teurer als das Produkt selbst.

Die Geschäftsbedingungen sind zudem schwammig formuliert. Auch das Sicherheitsportal des Finanzministeriums warnt vor Temu. Grundsätzlich steht Konsumenten in der EU ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. "Die Vorgaben werden bei Temu gleich mehrfach verletzt", heißt es dort. So wird beispielsweise die Rückgabe von "von der Verpackung befreiten Kleidungsstücken" oder "Artikeln, die als nicht umtauschbar gekennzeichnet sind" vom Widerrufsrechts ausgeschlossen – Ein Ausschluss, der rechtlich eigentlich nicht möglich ist.

Wie sieht es mit dem Datenschutz aus?

Eher schlecht. "Der Verdacht liegt nahe, dass Temu mit personenbezogenen Daten handelt und Datenschutzbestimmungen verletzt", sagt Eckmaier. Problematisch sieht sie vor allem die Temu-App. Es sei nicht auszuschließen, dass Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Einmal heruntergeladen, verlangt die Anwendung beispielsweise Zugriff auf Adressbuch, Mikrofon, Kamera und Standort – Berechtigungen, die eine Shopping-App grundsätzlich nicht benötigt, um zu funktionieren. "Da sollte man hellhörig werden und diese Berechtigungen nicht erteilen", appelliert die Expertin an die Nutzer, die App-Einstellungen zu überprüfen.

Fazit

Temu stellt sich in eine Reihe mit bekannte Online-Shops aus Asien wie Shein oder Ali Express.

Nachhaltigkeit und Qualität: Fehlanzeige. Wer bei Temu bestellt, erhält Billigware aus China.

Auf Lieferungen wartet man oft mehrere Wochen, die Ware ist häufig schlecht verpackt, im schlimmsten Fall beschädigt.

Rücksendungen sind äußerst schwierig und rentieren sich selten.

Experten äußeren Bedenken hinsichtlich Datenschutz.

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner