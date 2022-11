Wie sehr steckt die Humanität in der Krise?

Die Humanität steckt in der Klemme. Eingezwickt zwischen Krieg, Missachtung der Menschenrechte und der Pandemie. „Nicht so lange ist es her, dass große Projekte vorgetragen wurden: Beendigung des Hungers, Beendigung des Wettrüstens, Beendigung des Raubbaus an der Natur. Davon scheinen wir nun aber sehr weit entfernt“, sagt Michael Fuchs, Professor für Philosophie und Ethik und Vizerektor der Katholischen Privatuniversität (KU) Linz. Letztere feiert heuer ihr 350-jähriges Bestehen. Anlässlich ihres „Kubiläums“ lädt die Uni unterstützt von den OÖNachrichten zu einer elfteiligen Veranstaltungsreihe. Donnerstagabend wurde in der Linzer Tabakfabrik zu „Humanität in der Krise“ diskutiert.

Gutes oder schlechtes Werkzeug

Auch wenn das Gesamtkonstrukt Humanität bröckle, sei es ein Gegenmodell zu den aktuellen Krisen. Die Humanität müsse sich immer wieder anpassen, immer wieder neu entwickeln, sagte Fuchs. Es brauche die Risse im Gesamtkonstrukt, denn durch sie könne Licht eindringen. Durch sie werde Weiterentwicklung erst möglich, fügte Chris Müller, der künstlerische Direktor der Linzer Tabakfabrik, hinzu. Ob die Digitalisierung der Kitt sei? „Die Digitalisierung ist ein Werkzeug. Ob es gut oder schlecht eingesetzt wird, liegt letztlich an uns“, sagte Müller. Am Beispiel des Twitter-Kaufs von Elon Musk könne man etwa entscheiden, wie viel Macht über Meinungsmache man einer Person künftig in die Hände legen wolle.

Verliert die Hoffnung nicht

An die Forderung eines neuen Humanismus-Begriffs von Papst Franziskus erinnerte der Abt des Stifts Wilhering, Reinhold Dessl. Dafür müsse man auch andere Ideen und Vorstellungen, andere Menschenbilder und Gemeinschaftsbilder annehmen, etwa jene von nicht westlichen Kulturen. Vor wenigen Tagen besuchte Dessl mit den Zisterzienser-Äbten und Äbtissinnen Franziskus. Dieser hatte einen Rat für sie: „Auch wenn wir alle aktuell die Zerbrechlichkeit der Gesellschaft stark spüren, lasst euch die Hoffnung nicht nehmen.“ Und seht der Realität ins Auge und versucht, sie zu bessern.