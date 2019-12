Wie schlecht behandelt das Land die Linz Linien?

Wie ist das nun mit der Behandlung der Stadt Linz durch das Land beim öffentlichen Verkehr? Auf diese Frage will Severin Mayr, Verkehrssprecher der Grünen, eine Antwort von Landesrat Günther Steinkellner (FP).

Auslöser für die Anfrage war Steinkellners Parteikollege Markus Hein. Der Linzer Vizebürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende der Linz Linien hatte in seiner Rede im Budget-Gemeinderat am Donnerstag wörtlich davon gesprochen, dass die Linzer Verkehrsbetriebe "vom Land sehr, sehr schlecht behandelt" würden.

Entgegen der Zusage durch das Land habe Linz nichts für die neuen Cityrunner, die neuen O-Busse oder die Fahrscheinautomaten erhalten. "Und das am Tag bevor eine gemeinsame Lösung für eine Stadtbahnachse durch Linz präsentiert wurde", so Mayr.

Er will von Steinkellner jetzt wissen, was Sache ist, denn: "Es muss ein Ende haben, dass sich die Verantwortlichen die Schuld gegenseitig zuschieben", so Mayr.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at