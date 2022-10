„Es gibt in Oberösterreich eine Gemeinde, die in der Regel so ähnlich wählt wie Österreich – eine Trendgemeinde, es ist Pregarten ...“, sprach der Moderator am Wahlabend vor der ersten Hochrechnung um 17 Uhr. Vor dem Fernseher war auch Pregartens Bürgermeister Fritz Robeischl (VP). „Der wird ja jetzt wohl nicht Pregarten meinen“, hat er sich sofort gedacht. Doch, hat er.