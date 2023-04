Wie Peter Schröcksnadel die Bachforelle retten will

Eine "intakte Flussnatur und eine Balance der Lebewesen", so lautet das ehrgeizige Ziel des jüngst gegründeten "River and Nature Trust" (RNT). Dem Verein steht der Unternehmer und Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel vor. Als passionierter Fliegenfischer hat er bemerkt, dass die "Bachforelle vom Aussterben bedroht ist und sich in immer höhere Regionen zurückzieht". Somit war klar: Die Rettung der Bachforelle wird das erste Projekt des RNT und vorrangig an der Großen Mühl angegangen.