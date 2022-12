Vier von zehn Österreichern fühlen sich täglich gestresst

Befragt wurden mehr als 100.000 Teilnehmer aus 71 Ländern, davon fast 8000 Österreicher. Mehr als 80 Prozent der befragten Österreicher gaben an, dass für sie die letzten Jahre wie im Flug vergangen seien. 76 Prozent finden, dass die Welt zu schnelllebig geworden sei. Das ist wohl ein Mitgrund, warum 90 Prozent der Befragten angaben, die Zeit manchmal anhalten zu wollen.

Österreichern ist Pünktlichkeit wichtig

Um die zur Verfügung stehende Zeit nutzen zu können, ist Pünktlichkeit für 95 Prozent der befragten Österreicher wichtig. Um rechtzeitig zu Terminen zu kommen, verlassen sich immerhin 42 Prozent nicht nur auf das Smartphone, sondern tragen regelmäßig eine Armbanduhr.

Zu viel Arbeit, zu wenig Freizeit

38 Prozent der Österreicher fühlen sich täglich zumindest einmal gestresst, weil sie zu wenig Zeit haben oder sie das Gefühl haben, die Zeit laufe ihnen davon. Durchschnittlich verbringen Österreicher 38 Stunden pro Woche in der Arbeit. 54 Prozent der Befragten würde diese Zeit gerne reduzieren. Für den Haushalt wenden die Menschen in Österreich 12 Stunden wöchentlich auf, das würden 32 Prozent der Befragten gerne reduzieren. Auch mit der Pflege anderer Personen würde gern weniger Zeit verbracht werden - das geben 14 Prozent an. Die dadurch gewonnene Zeit würden die Menschen in Reisen (74 Prozent), Hobbies (66 Prozent) und Sport (62 Prozent) investieren.

Corona-Pandemie hat Zeitgefühlt verändert

Die Corona-Pandemie hatte Auswirkungen auf das Zeitempfinden der Menschen. 33 Prozent gab an, dass sich nichts verändert hat - die Mehrheit (40 Prozent) jedoch findet, dass sie Zeit verloren hätte. Immerhin 27 Prozent der Österreicher haben das Gefühl, sie hätten durch die Corona-Pandemie und ihre Begleiterscheinungen Zeit gewonnen.

Über welche Zeit die Befragten am meisten nachdenken, unterscheidet sich je nach Alter. Während sich die jüngste befragte Gruppe (14-19 Jahre) über die Zukunft am meisten Gedanken macht, denken mehr Menschen, die älter als 50 Jahre sind, über die Vergangenheit nach.

Abend: Die bevorzugte Tageszeit

Weltweit und auch in Österreich fühlen sich die Menschen am Abend am wohlsten, dicht gefolgt vom Morgen. Hier zeigt sich ebenfalls ein Generationenunterschied: Junge Menschen sind eher Morgenmuffel und sind in der Nacht unterwegs, während mit steigendem Alter der Morgen wichtiger wird. In Afrika und Lateinamerika wird als Lieblingstageszeit wesentlich häufiger die Nacht angegeben als bei Europäern.

Zur Befragung

Die Befragung fand zwischen 22. September 2021 und 21. Juli 2022 statt. Insgesamt wurden 105.540 Personen weltweit befragt, davon 7.824 Österreicher. Kernzielgruppe waren Personen ab 14 Jahren, wobei in Österreich nur acht Prozent der jüngsten, dafür 37 Prozent der ältesten (50+) Altersgruppe angehören.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper