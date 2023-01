Wie Oberösterreich Lehrer gegen Hass im Netz schult

In Schulungen werden die Lehrer im Umgang mit aktuellen Entwicklungen in der Medienlandschaft geschult.

Für 90 Prozent der Jugendlichen in Oberösterreich ist ein Leben ohne Smartphone unvorstellbar. Das geht aus der Oberösterreichischen Medienstudie für das Jahr 2022 hervor. Die aktuelle Jugend ist mit dem Handy aufgewachsen, sie kommuniziert primär über digitale Kanäle — neben Chancen birgt das auch Risiken, Stichwort Cybermobbing. "Die digitale Welt steht nicht still, neue technologische Entwicklungen werden uns quasi täglich präsentiert. Das bedeutet natürlich, dass auch wir nicht stillstehen dürfen, sagt Bildungsreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.

Schon 2010 hat das Land Oberösterreich deshalb das Projekt "Gewalt-Schule-Medien" ins Leben gerufen, um Lehrer für die Herausforderungen der digitalen Medien vorzubereiten. Sie stehen nun an den oö. Mittelschulen und Polytechnischen Schulen als Experten für Medienpädagogik und Gewaltprävention zur Seite. Für jüngere Schüler wurde das Programm als "Medienfit in der Volksschule" ausgearbeitet, 900 VS-Pädagogen haben an den Workshops teilgenommen.

Aktuelle Informationen zur Medienlandschaft

Die Inhalte werden ständig adaptiert, um das aktuelle Mediennutzungsverhalten Jugendlicher und die Inhalte, denen sie ausgesetzt, zu reflektieren. Das Fortbildungsprogramm wird ständig von Experten betreut und adaptiert.

Die Lehrkräfte werden darin geschult, die Medienkompetenz ihrer Schützlinge zu stärken. Behandelt werden zum Beispiel der Umgang mit Cybermobbing und das Einschätzen der Vertrauenswürdigkeit von Quellen. Am Freitag, dem 27. Jänner, findet in Linz das alljährliche Vernetzungstreffen von "Gewalt-Schule-Medien" statt. Die Lehrer werden dort zu aktuellen Entwicklungen in der Medienlandschaft informiert.

Autor Valentin Bayer