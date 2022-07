Wenn in der kommenden Woche das Thermometer erneut Temperaturen um 30 Grad anzeigt und die sommerliche Hitze nach einer kurzen Verschnaufpause zurückkehrt, haben nicht nur die Menschen damit zu kämpfen. Auch für heimische Wildtiere können die hochsommerlichen Temperaturen ein Problem darstellen. Ihre Lösung: Die heißen Stunden des Tages im kühlen Unterschlupf und im schattigen Wald verbringen, ehe sie in der Dämmerung und vor allem in der Nacht aktiv werden.