Wie Oberösterreich Feste für den Klimaschutz feiert

Sandra Bachleitner hat sie alle überrascht. Ein "Green-Event" hätte der Landjugend kaum jemand zugetraut, sagt die junge Frau aus Munderfing (Bezirk Braunau am Inn). Doch als vor zwei Jahren das Organisationsteam tagte, um die 60-Jahr-Feier der Landjugend Munderfing im Mai 2019 zu organisieren, war es bereits beschlossene Sache: Der Spaß am dreitägigen Bierzelt soll nicht auf Kosten des Klimas gehen.

Also wurde umgestellt: von Einweg- auf Mehrweggeschirr, vom Auto auf den Bus. Mit Werbevideos wurde den Besuchern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln schmackhaft gemacht. Geschmeckt haben dann auch die Produkte: Speisen und Getränke wurden ausschließlich aus der Region bezogen. Mit diesem Konzept schaffte es die Landjugend Munderfing auf den dritten Platz der von Umwelt-Landesrat Rudi Anschober (Grüne) und dem Klimabündnis ausgeschriebenen Preisverleihung für umweltbewusste Veranstaltungen. Die Jury hatte die Qual der Wahl: Von 1. Mai bis 14. Juli fanden 43 Green-Events in Oberösterreich statt. Das entspreche einer Steigerung von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der erste Platz ging an das Bezirksmusikfest Wels-Land, Zweiter wurde das Open-Air in Ottensheim.

Um als Green-Event zu gelten, müssen 15 Kriterien erfüllt werden, darunter Anreisemöglichkeiten ohne Pkw, biologische, saisonale und regionale Lebensmittel, Abfallvermeidung und Ressourcenschonung. "Die Autostaus vor der Veranstaltung und die Müllberge danach kennen wir zu gut. Green-Events schaffen eine Verbesserung", sagt Anschober. Restmüll gab es zwar auch beim Bezirksmusikfest Wels-Land. Aber nur 110 Kilo – bei 8000 Besuchern.

So machen Sie mit

Nicht nur Oberösterreichs Veranstalter schauen aufs Land. Auch Sie können das tun!

Ob als Naturbeobachter via Naturkalender-App (nachrichten.at/natur) oder mit Ihrem ganz persönlichen Beitrag zum Schutz der Natur.

Schicken Sie uns ein E-Mail an natur@nachrichten.at, teilen Sie uns mit, wie Sie „aufs Land schauen“.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at