Wie Oberösterreich ein Teil der Balkanroute wurde

Schlepper gerieten in der Rudolfstraße in Urfahr in eine Polizeikontrolle.

Als die OÖNachrichten am Donnerstag am frühen Nachmittag mit Gerald Tatzgern telefonierten, war der Polizeihubschrauber Libelle in Oberösterreich schon wieder in der Luft: Fahndung nach einem Schlepperfahrzeug auf der Innkreisautobahn (A8) unterwegs Richtung Deutschland.