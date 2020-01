Wie Linz gegen die fatalen Brände in Australien anläuft

Drückende Hitze, und der Regen, der fiel, war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Gerade einmal 277 Millimeter Niederschlag wurden im Jahr 2019 in Australien durchschnittlich verzeichnet. So wenig wie noch nie zuvor. Die Folgen der klimatischen Veränderungen waren verheerend – und sie sind es immer noch.

Seit mehr als vier Monaten wüten Flammen in "Down Under". Rund zehn Millionen Hektar Land, eine Fläche so groß wie Südkorea, wurde zerstört, mehr als eine Milliarde Tiere verendeten. 28 Menschen starben in den Flammen. Und noch viel mehr Australier haben alles verloren, was sie hatten.

Für sie wollen die beiden australischen Läufer Nic Davidson und Samantha Gash nun alles in Bewegung setzen. Mit einem globalen Spendenlauf, dem "Relief Run", wollen sie Geld für die Katastrophenhilfe des Roten Kreuzes sammeln. Rund 8000 Läufer haben sich für die weltweiten Veranstaltungen, die zwischen 17. und 19. Jänner stattfinden, bereits angemeldet und damit rund eine halbe Million Dollar gesammelt.

Am Sonntag, 19. Jänner, 9 Uhr, wird auch in Linz gegen die fatalen Feuer in Australien angelaufen. Der Fitness-App-Entwickler "Runtastic" und der Linzer "Runners Store" wollen in der Landeshauptstadt ein Zeichen der Anteilnahme setzen und sich für die "unermüdlichen Helfer" in Australien einsetzen. Die OÖNachrichten unterstützen die Charity-Veranstaltung.

In drei Gruppen können an der Linzer Donaulände gemeinsam fünf, zehn oder 21 Kilometer zurückgelegt werden. Gestartet wird beim Runners Store in der Linzer Hauptstraße. Wer mitläuft, spendet aber noch nicht automatisch: Mit einer Anmeldung unter reliefrun.com.au wird die Registrierungsgebühr von 50 Dollar direkt an das Rote Kreuz in Australien überwiesen. Auch vor Ort in Linz werden freiwillige Spenden in jeglicher Höhe entgegengenommen.

Relief Run in Linz

Der Spendenlauf für Australien findet in Linz am Sonntag, 19. Jänner, um 9 Uhr, statt. Start ist beim „Runners Store“ in der Hauptstraße 28.

Spenden mit einer Anmeldung unter reliefrun.com.au werden bevorzugt, sind aber auch vor Ort möglich.

