Wie lief Krankls Festnahme wirklich, Herr Kristan?

"Wos sull dus?", haben sich wohl viele Fans gedacht, als für die Fußball-Ikone vor gut einer Woche in Pasching die Handschellen klickten. Weil er auf Beamte losgefahren sein soll, wurde der 69-Jährige vorläufig festgenommen. Er bestreitet die Vorwürfe vehement.

Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, Krankl soll demnächst noch einmal bei der Polizei in Wien aussagen – die OÖN berichteten. Die Causa schlug medial hohe Wellen – und inspirierte nun Kabarettist Alex Kristan, wieder einmal in eine seiner Paraderollen zu schlüpfen um den Vorfall, der von den Medien "hochsterilisiert wurde", ein für alle Mal zur klären.

"Ich bin nicht der Pablo Escobar"

So schildert der nicht ganz echte Krankl in einem gut sechs Minuten langen Video, wie der polizeiliche Zwischenfall aus seiner Sicht verlaufen ist, äußert sich entrüstet über seine Festnahme nach einer Partie Schere-Stein-Papier –"Ich bin nicht der Pablo Escobar, ich bin der Goleador!" – und fordert den Videobeweis, denn der "VAR weiß was war, wann was war". Dass nun wegen "Wuderstund gegen die Stutsgewult" ermittelt werde, sei wirklich "irre regulär", findet der falsche Krankl. Aber sehen Sie selbst:

