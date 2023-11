Wie Kindergartenkinder zu Nachwuchsforschern werden

Weiße Kittel, Schutzbrillen, Reagenzgläser: Am Montagmorgen steht im Eingangsbereich des Kindergartens in der Edeltraud-Hofer-Straße im Linzer Franckviertel schon alles bereit für das erste Experiment. "Glaubt ihr, können sich Wasser und Öl mischen?", sagt die Pädagogin ihre Schützlinge. Stille. Keines der Kinder weiß so recht, was es darauf antworten soll. "Wir probieren es einfach selber aus", heißt es daraufhin. Mit aller Kraft schütteln die Kinder die Gläser mit dem Öl-Wasser-Gemisch.