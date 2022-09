Aufgrund seiner zahlreichen Gartenreisen nach Großbritannien hat Ploberger auch eine intensive Verbindung zur königlichen Familie, allen voran zu King Charles III, Sohn und Nachfolger der verstorbenen Queen, den er bereits zweimal persönlich getroffen hat. Einmal in seinen Gärten in Highgrove, ein anderes Mal in der britischen Botschaft in Wien beim offiziellen Empfang mit seiner Ehefrau Camilla, Queen Consort.