Wie kann man Moleküle zum Leuchten bringen?

Wie funktionieren selbstfahrende Autos? Wie kann smarte Kleidung Bewegungen analysieren? Und wie nimmt ein Roboterhund seine Umgebung wahr? Antworten auf derartige Fragen gibt es bei der Langen Nacht der Forschung am 20. Mai.

Alleine in Oberösterreich nehmen mehr als 150 Aussteller an rund 100 Standorten in elf Regionen teil. Einige Höhepunkte präsentierte der für Forschung zuständige Landesrat Markus Achleitner (VP) bei einem Termin am Montag. Eines dieser Highlights: Die Wasserstoff-Pilotanlage der voestalpine, die erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Mehr als 60 Stationen bietet die Johannes Kepler Universität am Hauptcampus in Linz, dem Medizinischen Campus und dem Softwarepark in Hagenberg. Die Veranstaltung sei "die ideale Gelegenheit, unsere Forschung für ein breites Publikum begreifbar und erlebbar zu machen", sagt Rektor Meinhard Lukas. Auch die vier Standorte der Fachhochschule OÖ bieten faszinierende Einblicke: So kann man etwa am Campus Linz ein Atommikroskop testen oder Moleküle zum Leuchten bringen.

Das Programm finden Sie auf langenachtderforschung.at