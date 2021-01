In ihrer Wohnsiedlung würden Einbrecher ihr Unwesen treiben, daher müssten Polizisten ihren Schmuck und ihr Bargeld "in Sicherheit bringen": Mit dieser Betrugsmasche malträtierten Telefongauner, die sich als Polizisten ausgaben, die 85-jährige Wienerin Christa Chorherr, die Mutter des ehemaligen Grünen-Politikers Christoph Chorherr. So lange, bis sich die Seniorin breitschlagen ließ, einem als "Abholer" agierenden Bandenmitglied die Tür zu öffnen und ihm ihre Wertsachen auszuhändigen.