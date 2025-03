Wie im Sommer: Waldbrandgefahr und Trockenheit zum Frühlingsbeginn

Nur vier Millimeter Regen fielen im Februar in Linz. Das langjährige Mittel beträgt 54 Millimeter. Damit setzte sich fort, was wir bereits in den vergangenen Monaten erlebt haben: Hinter uns liegt laut Geosphere Austria der trockenste Winter seit 28 Jahren und einer der zehn trockensten seit Beginn der Messreihe 1858.