Wie Herr Lampesberger aus der Überwachungskamera verschwindet

HAGENBERG. Die Fachhochschule Hagenberg zeigt auf, wie Kriminelle schon jetzt Videos in Echtzeit manipulieren können – und wie sich Behörden dagegen wappnen können.

Und weg ist er: Harald Lampesberger wird live von einer Videokamera gefilmt, im Bild zu sehen ist aber nur noch der Stock. Bild: privat

Die Szenerie ist fast schon gespenstisch: Harald Lampesberger wandert durch den Hörsaal in der Fachhochschule in Hagenberg und wirbelt einen Stock in der Luft herum. Dabei filmt ihn eine Videokamera. Doch auf dem Live-Film ist von Lampesberger keine Spur – nur der Stock fliegt, wie von Zauberhand geführt, durch den Hörsaal.

Mit diesem Video zeigen Lampesberger sowie drei weitere Forscher und Studenten am Department "Sichere Informationssysteme" auf, welche Möglichkeiten Kriminelle heute haben, internetgesteuerte Überwachungskameras zu manipulieren. So können Personen oder Gegenstände aus Filmen fix montierter Kameras in Echtzeit ausgeschnitten werden.

Doch wie geht das? "Das System muss zuerst das gewünschte Objekt erkennen", sagt Eckehard Hermann, Professor am Department. Dann wird das Objekt markiert und entfernt. Doch nur Wegschnipseln ist zu wenig: "Es braucht einen realistischen Hintergrund", sagt Mitarbeiter Alexander Aigner. Auch dazu muss das Objekt erkannt und seine Konturen erfasst werden. "Dann errechnet das System anhand der letzten 20 Sekunden, wie der Hintergrund aussehen könnte." Erst dann wirkt die Szene realistisch. "Wir wollen mit diesem Projekt aufzeigen, was technisch machbar ist und wie sich Behörden schützen können", sagt Lampesberger.

> Video: Wie Herr Lampesberger verschwindet:

Doch damit ist es für das Team nicht getan. Ihm geht es um weitere Aspekte. So dauert es noch sehr lange, bis das System gelernt hat, ein Objekt oder eine Person zu erkennen: "Dazu braucht es 2000 Bilder", sagt Lampesberger. "In einer Masterarbeit suchen wir nach schnelleren Wegen." Auch Fehler, die das System macht, sind von Interesse, sagt Hermann: "Wir wollen nachvollziehen können, warum das System welche Entscheidungen trifft." Student Rene Zeller wiederum arbeitet Angriffsszenarien aus: Er schaffte es, sich von außen in das System einer Kamera einzuloggen und dann eine Person verschwinden zu lassen – mit nur geringer zeitlicher Verzögerung.

Securityforum in Hagenberg

Vorstellen wird das vierköpfige Team seine Forschungen kommende Woche beim Securityforum in Hagenberg. An der FH zeigen am 11. und 12. April internationale Forscher Trends zur Sicherheit von IKT-Systemen. Infos gibt es auf securityforum.at.

Ein Video der Forscher gibt's auf nachrichten.at

